أبرز 25 معلومة عن المنظومة التعليمية الجديدة 2018/ 2019

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نظام التعليم الجديد فمع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2018/ 2019 يوم الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018، تطلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما يعرف باسم “نظام التعليم 2.0″، ويبدأ هذا النظام بمرحلة “رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي”، ويتدرج ليحل محل النظام التعليمي القائم بحيث يتم تخريج أولى دفعات هذا النظام مع حلول عام 2030.

أبرز ملامح النظام التعليمي الجديد 2018/ 2019

يقوم موقع مصر 365 بتقديم أبرز ملامح النظام التعليمي الجديد 2018/ 2019، وهي كالتالي:

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انطلقت فكرة النظام التعليمي الجديد بإلغاء النظام القائم تدريجياً، بعد أن وصل إلى مرحلة من الانهيار بحيث يستحيل معها تطوير المنظومة التعليمية داخل جمهورية مصر العربية. قرر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تبدأ بطلاب مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي بجميع المدارس الخاصة والحكومية في منظومة التعليم الجديدة. يلتحق بمنظومة التعليم الجديد ما يقارب من 2.5 مليون طالب وطالبة، مع اقتراب انطلاق الموسم التعليمي خلال يوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر القادم. تهدف المنظومة التعليمية الجديد إلى خلق طالب متعلم، مبتكر، ومفكر، ومواكب للحضارة. قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باستنباط أساسيات النظام التعليمي الجديد من خلال التجارب العالمية الناجحة، والعمل على إعادة صياغتها لتناسب الهوية المصرية “تمصير التجارب العالمية”. أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي “أنه يتفق مع مادة التعليم بالدستور، التي تلزم الدولة المصرية بتوفير تعليم بجودة عالمية”. ثمار النظام التعليمي الجديد تظهر مع حلول عام 2030 مع تخريج أول دفعة من المرحلة الثانوية للنظام الذي سوف ينطلق خلال العام الجاري 2018. قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع مناهج جديدة تعتمد على “التعليم النشط” تبعاً للمعايير التعليمية العالمية. تعاونت الوزارة مع العديد من الجهات الدولية من أجل إنتاج المناهج التعليمية للمنظومة الجديد، وقد صلت على حقوق الملكية الفكرية لأول مرة. تركز المناهج على تشكيل شخصية الطالب المصري، واكتشاف مواهبه وقدراته والعمل على تنميتها. الطلاب يجلسون داخل الفصول الدراسية في شكل “دوائر”، ويؤدون أنشطة مشتركة بطريقة جماعية. يدرس الطلاب طول المرحلة الابتدائية أربعة مناهج وهي “اللغة الغربية، والتربية الدينية، واللغة الإنجليزية، وباقة متعددة التخصصات تتضمن مفردات من العلوم والرياضيات، والجغرافيا، والتاريخ”. طلاب المدارس المصرية اليابانية، والمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة عربي يدرسون الباقة متعددة التخصصات باللغة العربية. طلاب المدارس الخاصة لغات، والتجريبية يقومون بدراسة الباقة المتعددة من التخصصات باللغة الإنجليزية، أو بلغة المدرسة سواء الفرنسية أو غيرها من اللغات الأجنبية. يكون الهدف من تدريس الباقة المتعددة من التخصصات التأكيد على أن “العلوم متداخلة” ولا حواجز بينها. بدءاً من الصف “الأول الإعدادي” تنفصل بعض العلوم، وتدرس مادتا “العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية”، وتضاف لغة ثانية بجانب اللغة الإنجليزية، ويطبق هذا النظام على جميع المدارس داخل جمهورية مصر العربية سواء المدارس الخاصة أو الحكومية. يتم إلغاء منهج المستوى الرفيع من “المدارس اللغات”. لا وجود للكتب الخارجية في المنظومة التعليمية الجديدة. ليس هناك اختبارات حتى الصف الثالث الابتدائي، وينتقل الطلاب بين الصفوف الدراسية تلقائياً. استخدام التقييمات الملونة من أجل تحديد مستوى الطلاب كالتالي: “يفوق التوقعات دائماً، ويرمز له باللون الأزرق، يلبي التوقعات ويرمز له باللون الأخضر، يلبي التوقعات أحياناً، ويرمز له باللون الأصفر، أقل من المتوقع، ويرمز له باللون الأحمر”، ويتم تسليم ولي الأمر كل عام تقريراً بحالة الطالب. أثنين من معلمي الفصل الدراسي يتشاركان في تدريس “الباقة متعددة التخصصات” داخل الفصل الدراسي، ويظلون مع الطلاب طول فترة اليوم الدراسي. يمارس الطلاب عدد محدود من أنشطة “التوكاتسو” اليابانية بمعدل ساعة أسبوعياً. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الانتهاء من تدريب مائة وثمانية وعشرين ألف معلم للصفوف الأولى بمختلف أنواع المدارس، في الموجه الأولى من التدريب الذي يستمر حتى شهر مايو القادم لعام 2018. دليل المعلم في كل مادة يوضح له طريقة تدريس المناهج للمنظومة التعليمية الجديدة بشكل تفصيلي. تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المناهج الجديدة، وأكثر من ستة عشر ألف فيديو تعليمي للأطفال على بنك المعرفة بداية من العام الدراسي الجديد.

أقرا المزيد تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لوضع آليات تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة