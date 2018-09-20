إضافة نماذج مصغرة من “التو كاتسو” لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

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صرحت مدير مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور نوال شلبي قائلاً “إن مناهج المدارس اليابانية هي نفسها التي يتم تطبيقها في المدارس المصرية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي”.

وأضافت قائلة “قد تم إضافة نماذج مصغرة من أنشطة التوكاتسو التي تتميز بها المدارس اليابانية في المناهج المصرية”، وأضافت “قد تم اختيار عدد من هذه الأنشطة، وتم تدريب المدرسين عليها، وسوف يتم تطبيق حصة منفصلة طول العام الدراسي”.

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وأوضح “إن أنشطة التوكاتسو مبنية داخل المناهج الدراسية الجديدة”، كما أكدت إلى إن المدارس المصرية اليابانية تعد طفرة جديدة للتعليم المصري، وأشارت “نحن نسعى إلى بناء الشخصية المصرية التي تمتلك المهارات، من خلال تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو التي تتمشى مع المناهج الجديدة في مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي”.

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