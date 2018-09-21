جامعة القاهرة: السبت المقبل يوم عمل بأجر كامل

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أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت الغاء يوم السبت القادم كإجازة لموظفي الجامعة، على أن يعد يوم السبت القادم يوم عمل كامل لجميع إدارات جامعة القاهرة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة “إن قرار إلغاء إجازة يوم السبت القادم لجميع الموظفين في الجامعة، يأتي بالتزامن مع أول أيام العام الدراسي الجديد 2018/ 2019″، وأكد أنه سوف يتم حساب اليوم لجميع الموظفين بأجر كامل.

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أعلنت جامعة القاهرة عن انتهائها من استعدادات العام الدراسي الجديد 2018/ 2019 بعد أن رفعت الجامعة كفاءة جميع الأبنية الأساسية والمنشآت بداخلها، وتأهيل وتجديد ثمان مباني في المدن الجامعية، إلى جانب إقامة كافتيريات متنقلة للطلاب، والعمل على صيانة منظومة الصرف الصحى، والحريق، والكهرباء والمصاعد، واتخاذ جميع إجراءات السلامة والأمن في المباني الجامعية، واستحداث عدد من قاعات التدريس بها وتجهيزها.

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