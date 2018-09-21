نص قرار التربية والتعليم لتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية لطلاب المدارس

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صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “أحمد خيري” قائلاً “الوزير طارق شوقي قد وقع على القرار الوزاري الصادر تحت رقم 356 بشأن تحديد الرسوم، والغرامات، والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب المدارس في مراحل التعليم المختلفة سواء التعليم العام والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2018/ 2019”.

نص القرار الوزاري لـ تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات والخدمات الإضافية لطلاب المدارس

جاء بالقرار المواد التالية “المادة الأولى: تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار”.

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“المادة الثانية: تم تحديد تفاصيل مبالغ الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والرسوم المقررة بالقوانين التي تحصل من المدارس بجميع مراحلها”.

“المادة الثالثة: توزيع حصيلة الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية، والرسوم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بين المدرسة، والإدارة التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، والإدارة العامة المختصة بديوان عام الوزارة، والجهات المختصة طبقاً للنسب الموضحة بالمادة”.

“المادة الرابعة: تحصيل المدارس الخاصة والمدارس الدولية بأنواعها الرسوم والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية على النحو التالي: فئات اشتراكات جميع الأنشطة المقررة باللوائح الداخلية المعتمدة، أو الفئات التي تحصلها المدارس الرسمية لهذه الأنشطة على النحو الموضح بالمادة الثانية بهذا القرار إيهما أكبر”.

“المادة الخامسة: يسدد الطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها عربي أو لغات عن كل سنة من سنوات الدراسة المبالغ المحددة بالمادة”.

” المادة السادسة: يؤدى كل من يتقدم للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم الثانوي العام أو المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات والدراسات التكميلية الصناعية مقابل الموضحة في الجدول بالمادة”.

“المادة السابعة: إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولى أمره غرامة مقدارها عشرة جنيهات إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام”.

” المادة الثامنة: يحصل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوي العام والفني الرسمي والخاص “عربي/ لغات” على النحو المحدد بالمادة”.

” المادة التاسعة: منح أبناء العاملين بالتربية والتعليم 50% خصما بزيادة عن الأعوام الماضية ولأول مرة، حيث كان الخصم 25% سابقا”، ويتم تحصيل الاشتراكات والرسوم مقابل الخدمات المدرسية بموجب قيمة إيداع في “البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو الهيئة القومية للبريد، ولا يجوز تحصيل أي مبالغ دون استخراج قيمة إيداع لصالح حساب واحد فقط”.

فئات تعفى من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة المدرسية

وقد نص القرار الوزاري الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعفاء فئات معينة من سداد رسوم الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة في المدارس المختلفة بمختلف المراحل التعليمية، وتلك الفئات كالتالي:

أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

أبناء شهداء القوات المسلحة، والقضاة، ورجال الشرطة.

أبناء شهداء ضحايا الإرهاب.

أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، والطلاب يتامي الأب.

أبناء المرأة المعيلة، أو المرأة مهجورة العائل، أو المرأة المطلقة.

أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بعد إجراء البحث الاجتماعي لغير القادرين.

أبناء مصابي العمليات الحربية.

طلاب مدارس حلايب وشلاتين، وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر.

طلاب مدارس شمال سيناء.

” المادة العاشرة: تبدأ السنة الدراسية لحسابات الحصائل الناتجة عن تنفيذ هذا القرار من أول سبتمبر، وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي، ويبدأ العام المالي من 1/7 إلى 30/6 من العام التالي”.

” المادة الحادية عشر: تصرف جميع متحصلات مقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية بالمدارس على أي برامج أو أنشطة أو خدمات أو مشروعات لصالح الطلاب والعملية التعليمية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لأوجه الصرف”.

أوضح أحمد خيري إن القرار الوزاري قد تضمن تحصيل جميع الرسوم المقررة عن طريق “بنك مصر، أو البنك الأهلي المصري، أو حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات بمكاتب البريد المصري فقط”، لأن توحيد حساب التحصيل سوف يحقق جمع المصاريف مرة واحدة، والتي كانت توزع على مدار السنة، وهذا لا يمكن الإدارة التعليمية من الصرف على أي نشاط.

وأكد خيري إن هذا القرار سوف يعمل على المساهمة في دعم خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم الخطة الإصلاحية من أجل إيقاف ملفات الفساد من تزوير وصولات أو عدم السداد، وإعداد قواعد بيانات الطلاب، وأولياء الأمور المستفيدين من الإعفاءات، والتي لم تكون موجودة حتى الوقت الراهن.

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