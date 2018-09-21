غدًا.. بدء تسكين الطالبات بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة

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تبدأ إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة، غدا السبت، الموافق 22 سبتمبر، تسكين الطالبات لمدينة الطالبات بالجيزة، ومدينة رعاية الطالبات.

ويشمل جدول الغد التسكين لطالبات كليات “طب بشري، الهندسة، تخطيط عمراني”، ويوم الأحد، الموافق 23 سبتمبر، التسكين لطالبات كليات “علاج طبيعي، الصيدلة، طب الأسنان، الإثنين 24 سبتمبر التسكين لطالبات كليات “الزراعة، الاقتصاد والعلوم السياسية، العلوم”، بينما تحدد يوم 25 سبتمبر لطالبات كليات “الآثار، تربية نوعية، طب بيطري”، ويوم 26 سبتمبر لطالبات كليات دار العلوم.

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وجاء جدول تسكين مدينة رعاية الطالبات، ابتداء من غدا السبت، 22 سبتمبر التسكين لطالبات جدول “الحسابات والمعلومات، إعلام، حقوق”، يوم الأحد، 23 سبتمبر لطالبات كليات “التجارة، والآداب”، يومي 24 و25 سبتمبر لطالبات كليات رياض الأطفال، وحددت إدارة المدن يوم 26 سبتمبر المتخلفات من الجدول.