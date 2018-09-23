وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة الشهيد أحمد محمود الثانوية التجارية بنات في أول يوم دراسة

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قام اليوم رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الأحد بافتتاح أول أيام العام الدراسي 2018/ 2019 في “مدرسة الشهيد أحمد محمود الثانوية التجارية بنات” التابعة إلى “إدارة العمرانية التعليمية” بعد أن تم تغيير اسمها من “المدرسة الثانوية التجارية” إلى اسم الشهيد أحمد محمود.

وقد حضر فعاليات افتتاح المدرسة ابنه الشهيد “حبيبة أحمد محمود”، وزوجته، إلى جانب حضور عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وقد أعلن رئيس التعليم العام الدكتور رضا حجازي قائلاً “إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أصدر قراراً وزارياً بإعفاء أبناء الشهداء من المصروفات الدراسية تكريماً لهم”.

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وأوضح الدكتور رضا حجازي “إن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي قد أطلق على عام 2019 عام التعليم”، وأشار “إلى إن انتشار جميع قيادات التربية والتعليم في جميع أنحاء الجمهورية من أجل متابعة سير العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد 2018/ 2019.

كما طالب من الطلاب بالاستمتاع ما يتعلمونه، وأكد “إن التعليم الفني هو قاطرة التنمية الاقتصادية”، وأكد حجازي “إن المعلمين أصحاب رسالة عظيمة”، وأضاف “إن الاتجاه الجديد في التعليم لا يهدف إلى إخراج قوالب مكررة، ولكن إلى إخراج عقل مبتكرة، وطلب منهم مساعدة الطلاب على بناء ثقافتهم المعرفية”.

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