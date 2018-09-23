المدارس اليابانية تفتح اليوم أبوابها لإنهاء إجراءات تسكين الطلاب.. تعرف على الأوراق المطلوبة

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تقوم اليوم المدارس المصرية اليابانية بفتح أبوابها من أجل استقبال أولياء الأمور وكذلك الطلاب من تمام الساعة العاشرة صباحاً، وحتى تمام الساعة الواحدة ظهراً من أجل التعرف على المدرسة، والزي المدرسي، وتقديم الأوراق المطلوبة.

وصرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الفترة من اليوم الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، وحتى يوم الثلاثاء الثاني من شهر أكتوبر 2018 سوف يكون عبارة عن فترة استقبال تحضيرية في المدارس المصرية اليابانية، لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لتسكين الطلاب، وقبل أوراقهم، وتعريف الطلاب، وأسرهم بأجواء وطبيعة المدارس المصرية اليابانية.

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الأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات تسكين الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية

أصل شهادة الميلاد.

صورة الرقم القومي للأب والأم.

إيصال الدفع في البنك الأهلي المصري باسم الطفل، والمدرسة، والمحافظة.

إيصال كهرباء، أو غاز موضح فيه عنوان السكن، أو عقد إيجار موثق من ستة أشهر على الأقل.

ستة صور شخصية للطفل.

ويجدر هنا الإشارة إلى إن هناك أربعة وثلاثون مدرسة يابانية قد تقرر تشغيلها بشكل رسمي اعتباراً من العام الدراسي الجاري 2018/ 2019، وقد بلغ عدد الطلاب المقبولين في تلك المدارس حوالي ثلاثة عشر ألف ومائتين وأربعين طالب وطالبة في مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي.

يبلغ عدد المعلمين في المدارس المصرية اليابانية في أربعة وثلاثين مدرسة، حوالي ستمائة وتسعة وسبعين معلم، ومعلمة إلى جانب المديرين، والإداريين، والوكلاء، والمعاونين.

أماكن المدارس المصرية اليابانية في مصر

بمحافظة القاهرة “المدرسة المصرية اليابانية واحد الشروق، والمدرسة المصرية اليابانية اثنين في الشروق، والمدرسة المصرية اليابانية الثانية بالقاهرة الجديدة”.

بمحافظة الجيزة “المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر، المدرسة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.

بمحافظة الإسكندرية: “المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب واحد، والمدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب اثنين”.

بمحافظة بورسعيد “المدرسة المصرية اليابانية بحي العرب”.

بمحافظة السويس ” المدرسة المصرية اليابانية بفيصل”.

بمحافظة دمياط “المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة”.

بمحافظة الدقهلية ” المدرسة المصرية اليابانية بجمصة”.

بمحافظة الشرقية ” المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر، المدرسة المصرية اليابانية واحد بمدينة العاشر، المدرسة المصرية اليابانية اثنين بمدينة العاشر”.

بمحافظة كفر الشيخ ” المدرسة المصرية اليابانية ببيلا”.

بمحافظة الغربية ” المدرسة المصرية اليابانية بطنطا، مدرسة الشهيد كريم يحيى رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية، والمدرسة المصرية اليابانية بسمنود”.

بمحافظة المنوفية ” المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم، المدرسة المصرية اليابانية بقويسنا”.

بمحافظة البحيرة ” المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسى”.

بمحافظة الإسماعيلية ” المدرسة المصرية اليابانية بالإسماعيلية”.

بمحافظة بني سويف ” المدرسة المصرية اليابانية ببني سويف الجديدة”.

بمحافظة الفيوم ” المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم، والمدرسة المصرية اليابانية بسنورس”.

بمحافظة المنيا ” المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة”.

بمحافظة البحر الأحمر ” المدرسة المصرية اليابانية واحد بالغردقة، المدرسة المصرية اليابانية اثنين بالغردقة”.

بمحافظة أسوان ” المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد”.

بمحافظة قنا ” المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا”.

بمحافظة أسيوط ” المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة”.

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