وزارة التربية والتعليم تؤكد علي عدم ربط استلام الكتب بالمصروفات الدراسية

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قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم أحمد خيري، أن الوزارة قررت عدم ربط تسليم الطلاب الكتب المدرسية بسداد المصروفات، مؤكدا على ضرورة تسليم الكتب المدرسية لكافة الطلبه بلا استثناء، وجاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التى أجراها أحمد خيري بمدرسة المؤمنين الابتدائية بباب الشعرية.

المصروفات الدراسية

لقد قام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتكليف قيادات الوزارة بتفقد المديريات التعليمية مع بدء السنة الدراسية، لمطالعة سير العملية التعليمية بالمدارس، ومتابعة إتمام التجهيزات، والانتهاء من أعمال الصيانة، إلى جانب التأكيد على استلام الطلاب الكتب، وإتاحة جميع سبل الراحة للطلبه والطالبات وإزالة جميع العقبات أمامهم.

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