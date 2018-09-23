التربية والتعليم تحذر المدارس من ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري “إن الوزارة قد أصدرت تعليمات بعدم ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات”، وشدد أيضا على ضرورة تسليم الكتب المدرسية إلى جميع الطلاب بلا أي استثناءات.

وجاء تلك التصريحات خلال زيارة تفقدية قام بها أحمد خيري إلى “مدرسة المؤمنين الابتدائية بباب الشعرية”، وقد كلف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي جميع قيادات الوزارة بالمرور على المديريات التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2018/ 2019 من أجل متابعة سير العملية التعليمية في جميع المدارس، والوقوف على إتمام جميع التجهيزات وأعمال الصيانة التي تم بالمدارس.

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وشدد الوزير على جميع القيادات العاملين في الوزارة خلال زيارتهم التفقدية إلى المدارس أن يتم التأكيد على تسلم الطلاب الكتب المدرسية، وعدم ربطها بدفع المصروفات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة إلى الطلاب، والعمل على تذليل جميع العقبات أمامهم.

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