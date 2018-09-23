تفاصيل زيارة محافظ القاهرة لمدرستي السلام والنصر بالزاوية الحمراء

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قام محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال بتوزيع عدد من الشنط الخاصة بحملة “خليك زي آدم” من أجل توعية الطلاب بالنظافة، وقد قام المحافظ بتوزيع الشنط في مدرستي “السلام والنصر” بحي الزاوية الحمراء.

أكد اللواء خالد عبدالعال خلال افتتاح لمدرستي السلام والنصر في حي الزاوية الحمراء “إن شنط حملة خليك زي آدم تحتوى على أدوات مدرسية عليها شعار الحملة، ومعلومات من أجل التعرف بها لتوعية الطلاب بالمبادرة، و بأهمية النظافة”.

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وأكد المحافظ على سعادة الغامرة بمبادرة “الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم من أجل توزعي مائتين وخمسين ألف حقيبة مدرسية على الطلاب الغير قادرين”.

ووجه اللواء خالد عبدالعال رؤساء الأحياء بالتعاون مع “شرطة المرافق” استمرار إدراج الحملات المكثفة على مدار اليوم من أجل رفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة، والعمل أيضا على “رفع السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع” من أجل العمل على تحسين حركة المرور بسبب الكثافات المرتفعة اليوم الناتجة عن حركة أكثر من اثنين مليون طالب وطالبة على مستوى محافظة القاهرة في أول يوم من أيام العام الدراسي الجديد 2018/ 2019.

أكد المحافظ على “شرطة المرافق” بعدم السماح قطعياً بتواجد أي إشغالات أو باعة جائلين في محيط المدارس، وطالب أيضا بمراجعة جميع المدارس القائمة في القاهرة، والتأكد من توافر الاشتراطات الأمنية، ووسائل الحماية المدنية بها، والاهتمام بأعمال النظافة والإنارة حول تلك المدارس.

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