برلماني يشيد بالعام الدراسي الجديد 2018/ 2019

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أعلن عضو لجنة التعليم في مجلس النواب المصري النائب عبدالرحمن البرعي قائلاً “إن بداية أيام السنة الدراسية هذا العام 2018/ 2019 تعد جيدة جداَّ بالنسبة للسنوات السابقة”.

أشاد البرلماني بمتابعات المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحركة الدراسة، وانتظام جميع المدارس، حيث أنه كان يوجد مسؤول من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل محافظات جمهورية مصر العربية.

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وأضاف “إن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف كانوا متواجدين معه المرور على المدارس في المحافظات”.

وأشار أنه قد مر على عدد من المدارس التي يوجد بها انتظام في المدرسين والدراسة، وأوضح أن عدد الطلاب في صفوف المرحلة الابتدائية لم يتعد أربعة وخمسين طالباً في الفصل الدراسي الواحد.

ولفت عبدالرحمن البرعي “إن نسبة شراء الكتب في المدارس في محافظة بني سويف قد سجلت خمسة وتسعين في المئة، وهناك انتظام بشكل كبير في العملية التعليمية”، وأشار إن هناك تقدماً في أنظمة التعليم الجديدة خلال الفترة الحالية.

وأشار قائلاً “إن هروب الطلاب من المدارس ظاهرة ليست وليدة اليوم، ولكنها متواجدة منذ سنوات عديدة، وخصوصاً في صفوف المراحل الثانوية”، وأكد “إن نظام التعليم الجديد سوف يضع حل لهذه الأزمة، لأن هناك درجات على نسبة الغياب والحضور، بالإضافة إلى وجود امتحانات متعاقبة، حيث أن الثانوية العامة تقديرها يكون مقسم على ثلاثة سنوات الثانوية العامة مما يجبر الطلاب على الحضور في المدارس”.

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