«التعليم» توضح حقيقة دفع 2000 جنيه تحت الحساب لتسلم «تابلت الثانوية»

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن مطالبة المدارس لأولياء الأمور بدفع 2000 جنيه تحت الحساب ، لتسليم طلاب الصف الأول الثانوي «تابلت».

وفي تقرير تقصي الحقائق الصادر عن المركز اليوم الثلاثاء ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي ، والتي نفت بدورها صحة تلك الأنباء بشكل قاطع ، مُوكدة تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي مجانا ، حيث توفره الدولة للطلاب طوال المرحلة الثانوية دون أي مقابل.

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وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات ، مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة ، وتستهدف إثارة غضب المواطنين وإحداث بلبلة ضد نظام التعليم الجديد.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جهاز التابلت سيتم توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي للاستفادة منه في الدراسة لمدة 3 سنوات ، بعدها يصبح ملكا للطالب ولا تسترده الوزارة مرة أخرى ، حيث إنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة ، كما أن «تابلت» الثانوية العامة هدية مجانية من الوزارة لطلاب الثانوية العامة في النظام الجديد.

وزادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها في طريقها لوضع عقوبة حال التصرف في التابلت بالبيع أو الشراء ، وتابعت: «في حالة كسر الطالب التابلت أو باعه ، فإنه سوف يكون مسؤولا عنه بشكل كامل ، إما بإصلاحه أو إعادة ثمنه إلى الوزارة».