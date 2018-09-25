الحكومة تكشف حقيقة «بكالوريوس الجامعة العمالية»

منذ 56 دقيقة اخبار التعليم
الحكومة تكشف حقيقة «بكالوريوس الجامعة العمالية»
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن منح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس لطلابها.

وفي تقرير تقصي الحقائق الصادر عن المركز ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي ، والتي نفت بدورها تلك الأنباء شكلا وموضوعا، مؤكدة أن الجامعة العمالية لا تمنح درجة البكالوريوس في أي تخصص ، وإنما تمنح دبلومًا مدته عامان اعتبارًا من العام الجامعي 2016 /2017 لطلاب الشهادات الفنية فقط «نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية» ، وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 652 بتاريخ 1/9/2016 ، الذي جاء بناءً على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة ملف الجامعة العمالية.

وبحسب تقرير المركز ، أوضحت وزارة التعليم العالي ، أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصح ، موضحة أن القرارات التي تتخذها تهدف لحسن سير العملية التعليمية ومستقبل الطلاب ، وتعاونها مع إدارة الجامعة للنهوض بالمقومات المادية والبشرية ، والمقررات والبرامج الدراسية والتدريبية ، بما يمكنها من منح درجة البكالوريوس.

ولفت تقرير المركز ، أن وزير التعليم العالي قرر تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاع المختصة ، لتقييم منظومة التعليم في الجامعة العمالية ، حيث تختص بمراجعة ما تم تنفيذه من الملاحظات التي تضمنها التقرير السابق للجان القطاع في المجلس الأعلى للجامعات ، بشأن تقييم منظومة التعليم في الجامعة العمالية ، والتي على أثرها قرر المجلس الأعلى للجامعات في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 12 /2015 ، قصر القبول في الجامعة العمالية على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط ، على أن يتم الحصول على دبلوم مهني منتهي لمدة عامين.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن اللجنة سوف ترفع تقريرها إلى وزير التعليم العالي ، متضمنا إجراءات الجامعة العمالية التصحيحية على مستوى إمكانات الجامعة البشرية والفنية والمادية.

وزارة التعليم العالي ، ناشدت وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ، في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة ، بهدف التأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق ، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.