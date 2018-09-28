بدء تصحيح اختبارات تنمية المهارات لطلاب التعليم الفني

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، اليوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، تصحيح امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي الفني ، لتنمية مهاراتهم في اللغتين العربية والإنجليزية ، وكذلك مواد الحاسب الآلي والرياضيات.

مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكدت أن الوزارة سوف تتلقى نتائج الطلاب بداية من يوم الأحد المقبل ، على أن يتم تحليل النتائج بعد تجميعها في المديريات عن طريق مندوب ، موضحة أن متوسط حضور الطلاب في الامتحانات وصل إلى 80%.

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وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أعلنت في وقت سابق ، عقد الامتحان القبلي لتنمية مهارات طلاب التعليم الفني ، في مواد اللغتين العربية والإنجليزية ، فضلا عن مواد الرياضيات والحاسب الآلي ، حيث تمت طباعة الامتحان في مطبعة المديرية ومطبعة التعليم الفني في المديرية ، وتسليمها إلى المدارس الفنية قبل عقد الامتحان ، وجار تصحيح ورصد الدرجات في كنترول المدرسة ، عن طريق شيت مدون به اسم الطالب والأربع مواد ، على أن يعتمد التصحيح من مدير المدرسة ومدير عام التعليم الفني ، بعدها يرسل إلى نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حذّرت الطلاب خلال عقد الامتحانات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين ، من حيازة الهاتف المحمول ، أو أي أجهزة إرسال أو استقبال ، أو استخدام الآلة الحاسبة ، وطالبتهم كذلك بعدم نشر أي أسئلة أو إجابات عبر صفحاتهم على «فيس بوك».