“التربية التعليم” تتيح خدمة معرفة مصروفات الطلاب عبر موقعها الإلكتروني

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كشفت مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ان الوزارة ستقوم بإضافة خدمة توفير الاستعلام على المصروفات الخاصة للطلاب بالمدارس عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

حيث سيتم توفير رابط إلكترونى وخدمة لتمكن ولى الأمر من معرفة مصروفات المدارس الخاصة من خلال الرقم القومى للطفل فى شهادة الميلاد، وبيانات الميلاد الخاصة بالطفل.

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يذكر أن زارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد حددت في وقت سابق نسب زيادة المصروفات فى المدارس الخاصة للعام الدراسى الجديد، 2018- 2019.

وبناءا على هذا القرار أصبحت نسب الزيادة 25% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، و10% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه؛ ووصلت نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر.

كذلك حددت وزارة التربية والتعليم، مستويات الزيادة، بالنسبة لخدمة السيارات التي تنقل الطلاب، التى تبدأ قيمتها من ألف جنيه إلى أقل من 2000 جنيه نسبة الزيادة 45%، يينما خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه نسبة الزيادة 40%، وخدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 3000 جنيه إلى أقل من 4000 جنيه نسبة الزيادة %35

وفى خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 4000 جنيه إلى أقل من 6000 جنيه نسبة الزيادة 30%، وخدمة السيارة التى تبدأ من 6000 جنيه فأكثر تكون نسبة الزيادة 25%، مع الأخذ فى الاعتبار أن تطبق هذه الزيادة على المدارس التى لم تحصل على إعادة تقييم لمصروفات السيارة، علمًا بأن تكلفة خدمة السيارات فى المدارس الدولية عبارة عن التكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية وهى خدمة اختيارية.

وبخصوص الكتب الدراسية، قالت الوزارة أنه فى المدارس الخاصة بأنواعها فإنهتم التأكيد على الإدارة على أن تحتسب تكلفة الكتب طبقًا للتكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية، والكتب الأجنبية اختيارية وكتب الوزارة إجبارية.

ويحذر قيام المدارس الخاصة ببيع أو عمل ملخصات أو مراجع أو بوكليت للكتب الدراسية بدون الحصول على إذن من السلطة المختصة بالوزارة.