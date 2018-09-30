بحضور عربي.. السيسي يفتتح الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج غدا

Advertisements

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، غدا الإثنين الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الفكرية ، بحضور مجموعة من الوزراء ، والدول العربية المشاركة في الملتقى ، وشخصيات قيادية وعامة ، فضلا عن بعض الإعلاميين والفنانين ، حسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري.

ويهدف الملتقى لإبراز مواهب أطفال المدارس في مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم ، لدمج طلاب التربية الخاصة وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.

Advertisements

والملتقى ينطلق للمرة الأولى في مصر ، وهو أول ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي ، يضم أنشطة تنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، في مجالات «الجرافي والرسم والتصوير والتفصيل والأنشطة الرياضية وكرة القدم» ، فضلا عن إبراز مواهبهم ، حيث أُعدّت خطة عمل كاملة تناولت المحاور الفنية والرياضية والثقافية والتنموية والترفيهية للملتقى ، والذي يتضمن على هامشه مناقشة أطر تطوير مجال التربية الخاصة ودمج طلابه في المجتمع من خلال عدة محاور محددة.

كما يتضمن الملتقى كذلك ، عروضا فنية وثقافية وترفيهية ، للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لعرض مهاراتهم ، إضافة إلى دوري لكرة القدم الخماسية لطلاب الاحتياجات الخاصة ، ومؤتمرًا علميًا لدعم دمج طلاب الاحتياجات الخاصة ، فضلا عن أنشطة تنموية لطلاب الاحتياجات الخاصة ، في مجالات الرسم والجرافيك والتصوير وغيرها.

ويتيح الملتقى لطلاب الاحتياجات الخاصة ، عرض أفكارهم وقصص نجاحهم في المجالات المختلفة ، حيث يتم عرض أبطال الفعاليات العالمية والإقليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة لإلهام الطلاب ، والملتقى هو أول نافذة تمكّن طلاب الاحتياجات الخاصة من التعبير عن أنفسهم وقدراتهم الخاصة وتخطي العقبات.