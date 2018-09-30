بحضور عربي.. السيسي يفتتح الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج غدا

منذ 29 دقيقة اخبار التعليم
بحضور عربي.. السيسي يفتتح الملتقى العربي الأول لمدارس الدمج غدا
الرئيس السيسي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، غدا الإثنين الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الفكرية ، بحضور مجموعة من الوزراء ، والدول العربية المشاركة في الملتقى ، وشخصيات قيادية وعامة ، فضلا عن بعض الإعلاميين والفنانين ، حسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري.

ويهدف الملتقى لإبراز مواهب أطفال المدارس في مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم ، لدمج طلاب التربية الخاصة وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.

والملتقى ينطلق للمرة الأولى في مصر ، وهو أول ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي ، يضم أنشطة تنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، في مجالات «الجرافي والرسم والتصوير والتفصيل والأنشطة الرياضية وكرة القدم» ، فضلا عن إبراز مواهبهم ، حيث أُعدّت خطة عمل كاملة تناولت المحاور الفنية والرياضية والثقافية والتنموية والترفيهية للملتقى ، والذي يتضمن على هامشه مناقشة أطر تطوير مجال التربية الخاصة ودمج طلابه في المجتمع من خلال عدة محاور محددة.

كما يتضمن الملتقى كذلك ، عروضا فنية وثقافية وترفيهية ، للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لعرض مهاراتهم ، إضافة إلى دوري لكرة القدم الخماسية لطلاب الاحتياجات الخاصة ، ومؤتمرًا علميًا لدعم دمج طلاب الاحتياجات الخاصة ، فضلا عن أنشطة تنموية لطلاب الاحتياجات الخاصة ، في مجالات الرسم والجرافيك والتصوير وغيرها.

ويتيح الملتقى لطلاب الاحتياجات الخاصة ، عرض أفكارهم وقصص نجاحهم في المجالات المختلفة ، حيث يتم عرض أبطال الفعاليات العالمية والإقليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة لإلهام الطلاب ، والملتقى هو أول نافذة تمكّن طلاب الاحتياجات الخاصة من التعبير عن أنفسهم وقدراتهم الخاصة وتخطي العقبات.