التعليم» توضح حقيقة أخطاء أناشيد الأطفال في منهج نظام التعليم الجديد

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علق الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الإثنين الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تكرار كلمات في أنشودة صغيرة للأطفال ، ضمن كتب المنهج الجديد للأطفال في منظومة التعليم الجديدة.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الصفحات ليس بها أخطاء ، وإنما هي «أنشودة صغيرة للأطفال» ، واستخدامها مكتوب داخل دليل المعلم ، وذلك بهدف تعليم الأطفال موضوعات وكلمات عن طريق الفن والغناء الجماعي.

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وأضاف الدكتور طارق شوقي ، أن المكتوب في الكتب ليس خطأ ، لكنه متعمد ، موضحا أنه جار تلحين الكلمات بواسطة مستشارة التربية الموسيقية كي يغنيها الأطفال ، والأناشيد هي «الماء ، الكائنات الحية ، فصول السنة ، والحركات».

واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منشوره قائلا: «ليتنا نتروي قليلا ونسأل ونبحث ، قبل الاندفاع لتشويه جهود كثيرة ، ومنح الأعداء فرصة ثمينة لينالوا من مصر وأهلها» .