السيسي يفتتح ملتقى أنشطة مدارس الدمج لاكتشاف الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة

منذ 52 دقيقة اخبار التعليم
السيسي يفتتح ملتقى أنشطة مدارس الدمج لاكتشاف الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-01-09 13:07:29Z | | ÿ

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الفكرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري ، أن الملتقى يعقد بحضور مجموعة من الوزراء ، إلى جانب بعض الدول العربية المشاركة في الملتقى ، وشخصيات قيادية وعامة ، وبعض الإعلاميين والفنانين.

وبحسب خيري ، يهدف الملتقى لإبراز مواهب أطفال مدارس في مصر ومدارس الدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم ، التب تهدف إلى دمج طلاب التربية الخاصة وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.

وينطلق الملتقى للمرة الأولى في مصر ، وهو أول ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي ، يتضمن أنشطة تنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، في مجالات «الجرافيك ، الرسم ، التصوير ، التفصيل ، الأنشطة الرياضية ، وكرة القدم».

ويهدف الملتقى كذلك ، لإبراز مواهب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث أُعدّت خطة عمل كاملة ، تضمنت المحاور الفنية والرياضية والثقافية والتنموية والترفيهية للملتقى ، والذي يتضمن على هامشه أيضا ، مناقشة أطر تطوير مجال التربية الخاصة ودمج طلابه في المجتمع ، عن طريق محاور محددة.

يتضمن الملتقى عروضا فنية وثقافية وترفيهية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بهدف عرض مهاراتهم ، ويتضمن كذلك دوري لكرة القدم الخماسية لطلاب الاحتياجات الخاصة ، ومؤتمرًا علميًا لدعم دمج طلاب الاحتياجات الخاصة ، وأنشطة تنموية لطلاب الاحتياجات الخاصة ، وذلك في مجالات الرسم والجرافيك والتصوير.

الملتقى يتيح للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ، عرض أفكارهم وقصص نجاحهم في المجالات المختلفة ، حيث يشهد الملتقى عرضا لأبطال الفعاليات العالمية والإقليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة لإلهام الطلاب ، كما أن الملتقى أول نافذة تمكّن الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ، من التعبير عن أنفسهم وقدراتهم الخاصة وتخطي العقبات التي تواجههم في حياتهم.