السيسي يفتتح ملتقى أنشطة مدارس الدمج لاكتشاف الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الفكرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أحمد خيري ، أن الملتقى يعقد بحضور مجموعة من الوزراء ، إلى جانب بعض الدول العربية المشاركة في الملتقى ، وشخصيات قيادية وعامة ، وبعض الإعلاميين والفنانين.

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وبحسب خيري ، يهدف الملتقى لإبراز مواهب أطفال مدارس في مصر ومدارس الدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم ، التب تهدف إلى دمج طلاب التربية الخاصة وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.

وينطلق الملتقى للمرة الأولى في مصر ، وهو أول ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي ، يتضمن أنشطة تنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، في مجالات «الجرافيك ، الرسم ، التصوير ، التفصيل ، الأنشطة الرياضية ، وكرة القدم».

ويهدف الملتقى كذلك ، لإبراز مواهب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث أُعدّت خطة عمل كاملة ، تضمنت المحاور الفنية والرياضية والثقافية والتنموية والترفيهية للملتقى ، والذي يتضمن على هامشه أيضا ، مناقشة أطر تطوير مجال التربية الخاصة ودمج طلابه في المجتمع ، عن طريق محاور محددة.

يتضمن الملتقى عروضا فنية وثقافية وترفيهية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بهدف عرض مهاراتهم ، ويتضمن كذلك دوري لكرة القدم الخماسية لطلاب الاحتياجات الخاصة ، ومؤتمرًا علميًا لدعم دمج طلاب الاحتياجات الخاصة ، وأنشطة تنموية لطلاب الاحتياجات الخاصة ، وذلك في مجالات الرسم والجرافيك والتصوير.

الملتقى يتيح للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ، عرض أفكارهم وقصص نجاحهم في المجالات المختلفة ، حيث يشهد الملتقى عرضا لأبطال الفعاليات العالمية والإقليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة لإلهام الطلاب ، كما أن الملتقى أول نافذة تمكّن الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ، من التعبير عن أنفسهم وقدراتهم الخاصة وتخطي العقبات التي تواجههم في حياتهم.