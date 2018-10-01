السيسي يفتتح ملتقى مدارس الدمج في شرم الشيخ ويرحب بالوفود العربية: «أهلا بكم»

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل ، الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج في مدينة شرم الشيخ، وتستمر فعاليات الملتقى حتى يوم 4 أكتوبر الحالي.

وبدأ حفل الافتتاح ، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، بصوت الطالب محمد ياسر ، تلاها عرضا غنائيا للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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يقام الملتقى بحضور عربي واسع ، وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وبعض الوزراء والشخصيات العامة.

ورحب السيسي خلال كلمته في حفل الافتتاح ، بالوفود العربية المشاركة في الملتقى ، قائلا: «أهلا بكم» ، مضيفا أن الدولة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة ، وتهتم كذلك بتوفير فرص مناسبة لهم ، لتمكينهم من المشاركة بفاعلية إلى جانب أشقائهم الأصحاء في الأنشطة المختلفة في المجتمع ، لافتا إلى أهمية المشاركة الاجتماعية في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع.