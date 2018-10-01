بأمر رئاسي.. 500 مليون جنيه من «تحيا مصر» لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع

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وقف الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ، إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال إلقاء كلمته في الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج ، كما طلب منهم الرئيس ، قائلا: «أنا عايزهم جنبي عشان يزودنا خير وبركة ، وأحب أحيي أسرهم وقدرتهم على تربية أبنائهم».

وأضاف السيسي خلال كلمته في افتتاح ملتقى مدارس الدمج في شرم الشيخ ، اليوم الإثنين : «إحنا كمجتمع وأجهزة ، لازم نستدعي شعور قد إيه إحنا محتاجين نكون مع بعض ونحس ببعض ، يمكن نكون أتأخرنا في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ، ولكن مش هنتأخر أكثر من كده ، أنا أضع 500 مليون جنيه من صندوق (تحيا مصر) تحت تصرف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لخدمة المشروع».

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ورحب السيسي خلال كلمته في حفل الافتتاح ، بالوفود العربية المشاركة في الملتقى ، قائلا إن الدولة تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة ، وتهتم كذلك بتوفير فرص مناسبة لهم ، لتمكينهم من المشاركة بفاعلية إلى جانب أشقائهم الأصحاء في الأنشطة المختلفة في المجتمع ، لافتا إلى أهمية المشاركة الاجتماعية في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل ، الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج في مدينة شرم الشيخ، وتستمر فعاليات الملتقى حتى يوم 4 أكتوبر الحالي ، حيث بدأ الحفل الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الطالب محمد ياسر ، تلاها عرضا غنائيا للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقام الملتقى بحضور عربي واسع ، وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وبعض الوزراء والشخصيات العامة.