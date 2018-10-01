«قادرون باختلاف».. مبادرة جديدة لـ التعليم لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع

منذ 25 دقيقة اخبار التعليم
«قادرون باختلاف».. مبادرة جديدة لـ التعليم لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع
طارق شوقي

أطلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، اليوم الإثنين الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حملة «قادرون باختلاف» ، والتي تهدف إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع زملائهم الأصحاء في المجتمع.

وخلال كلمته في الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي القدرات الخاصة والدمج ، المنعقد في شرم الشيخ حاليا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قال الدكتور طارق شوقي ، إنّ دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ، يأتي من منطلق الإيمان ببناء الإنسان المصري.

وشهد الملتقى عرض فيلم تسجيلي عن المبادرة ، يوضح تصور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في دمج ذوي الإعاقات المتعددة في التعليم.

الدكتور طارق شوقي ، قال إن الواقع صعب ويحتاج إلى الكثير على أرض الواقع ، سواء من ناحية وضع تصور لمدارس التربية الفكرية ، أو من ناحية المناهج ، أو تدريب المعلمين على التعامل مع التلاميذ علميا وإنسانيا.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى افتتاح فصول مخصصة لذوي الإعاقة ، تتضمن تعليما يتناسب مع كل حالة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين ، الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج في مدينة شرم الشيخ، حيث تستمر فعاليات الملتقى حتى يوم 4 أكتوبر الحالي ، وبدأ الحفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الطالب محمد ياسر ، تلاها عرضا غنائيا للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقام الملتقى بحضور عربي واسع ، وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وبعض الوزراء والشخصيات العامة.