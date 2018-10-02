التعليم تكشف حقيقة صور افتراش تلاميذ مدارس أرض الفصل

منذ 31 دقيقة اخبار التعليم
التعليم تكشف حقيقة صور افتراش تلاميذ مدارس أرض الفصل

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، من صور تلاميذ يفترشون أرض الفصل دون مقاعد ، في بداية العام الدراسي الجديد.

وفي تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي ، والتي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا ، موضحة أن الصور المُنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، هي لطلاب يفترشون الأرض في مدارس مدينة كربلاء العراقية ، ومنشورة على مواقع إخبارية عراقية منذ أكتوبر في العام 2013 ، ولا تمت للمدارس المصرية بصلة، وأكدت كذلك أنها تتابع بحرص كل صورة أو فيديو يتم التقاطه داخل المدارس المصرية.

وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق ، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مديريات التربية والتعليم في محافظات الجمهورية كافة ، رفعت درجة الاستعداد قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد ، عن طريق تجهيز المئات من المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية ، والانتهاء من عمليات الصيانة ، وتوصيل خدمات الإنترنت لعدد من المدارس في كل محافظة وتدريب المعلمين ، تمهيدا لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.