التعليم تكشف حقيقة صور افتراش تلاميذ مدارس أرض الفصل

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، من صور تلاميذ يفترشون أرض الفصل دون مقاعد ، في بداية العام الدراسي الجديد.

وفي تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي ، والتي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا ، موضحة أن الصور المُنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، هي لطلاب يفترشون الأرض في مدارس مدينة كربلاء العراقية ، ومنشورة على مواقع إخبارية عراقية منذ أكتوبر في العام 2013 ، ولا تمت للمدارس المصرية بصلة، وأكدت كذلك أنها تتابع بحرص كل صورة أو فيديو يتم التقاطه داخل المدارس المصرية.

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وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق ، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مديريات التربية والتعليم في محافظات الجمهورية كافة ، رفعت درجة الاستعداد قبل انطلاق الموسم الدراسي الجديد ، عن طريق تجهيز المئات من المدارس بمختلف أنحاء الجمهورية ، والانتهاء من عمليات الصيانة ، وتوصيل خدمات الإنترنت لعدد من المدارس في كل محافظة وتدريب المعلمين ، تمهيدا لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.