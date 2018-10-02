مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تدخل موسوعة جينيس.. تعرف على الأسباب

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تم الإعلان عن دخول “مديرية التربية والتعليم بالقاهرة” إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أن تمكن “فريق المجال الصناعي” في إدارة التبين التعليمية من إعداد “أطول خط بذور بنوى البلح”، وتم قياسه من قبل “وحدة القياس بحي التبين”.

كما تم تنفيذ أكبر “مجسم للاهرامات الثلاثة، وهرم سقارة، وبرج القاهرة، بأحجام تصل إلى ثلاثة أمتار، مستخدمين في عمل تلك المجسمات قشر اللب”، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على الصفحة الرسمية التابعة لها عبر موقع “الفيس بوك” عن دخولها إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن تم تنفيذ “أطول خط بذور في العالم من نوى البلح، وعمل مجسمات من قشور اللب لثلاثة مجسمات”.

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قلدت موسوعة الأرقام القياسية جينيس وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة محمد عطية بميدالية جينيس للأرقام القياسية ومنحه شهادة تقدير.

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