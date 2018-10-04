كل ما تريد معرفته عن «فيزا المعلمين».. يستفيد منها مليونا و620 ألف مدرس وموظف

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي ، رفع المستوى الاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس من المعلمين ، بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة فيزا العالمية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 9 معلومات مهمة عن الاستفادة المالية والاجتماعية التي يجنيها المدرسون ، من الاتفاق الجديد الذي أبرمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وهي كما يلي:

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1. وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بروتوكول تعاون مع شركة فيزا العالمية ، بهدف استخراج بطاقات لمرتبات المعلمين.

2. تتيح البطاقات الجديدة المطروحة للمعلمين ، حصولهم على تخفيضات لمختلف السلع والمنتجات.

3. توفر البطاقة الجديدة ، تأمينا طبيا وتأمينا على الحياة للمدرسين.

4. يستفيد من الخدمة الجديدة نحو مليون و620 ألف معلم وموظف في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

5. استغلال قاعدة بيانات برنامج «المعلمون أولا» ، فيما يتعلق بالنقاط التي يحصل عليها المشاركون في البرنامج.

6. يستطيع المعلمون صرف الحافز والخدمات على البطاقة ذاتها ، كجزء من تطبيق منظومة الشمول المالي.

7. تسمح بطاقة الفيزا بإضافة خدمات متعددة ، مثل تحويل الأموال والدفع للتجار وتسهيلات القروض.

8. تساهم البطاقات الجديدة في دفع الفواتير المختلفة ، وكذلك الدفع عبر الهاتف.