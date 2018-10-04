كل ما تريد معرفته عن «فيزا المعلمين».. يستفيد منها مليونا و620 ألف مدرس وموظف

منذ 35 دقيقة اخبار التعليم
كل ما تريد معرفته عن «فيزا المعلمين».. يستفيد منها مليونا و620 ألف مدرس وموظف
وزارة التربية والتعليم

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي ، رفع المستوى الاجتماعي لأعضاء هيئة التدريس من المعلمين ، بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة فيزا العالمية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 9 معلومات مهمة عن الاستفادة المالية والاجتماعية التي يجنيها المدرسون ، من الاتفاق الجديد الذي أبرمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وهي كما يلي:

1. وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بروتوكول تعاون مع شركة فيزا العالمية ، بهدف استخراج بطاقات لمرتبات المعلمين.

2. تتيح البطاقات الجديدة المطروحة للمعلمين ، حصولهم على تخفيضات لمختلف السلع والمنتجات.

3. توفر البطاقة الجديدة ، تأمينا طبيا وتأمينا على الحياة للمدرسين.

4. يستفيد من الخدمة الجديدة نحو مليون و620 ألف معلم وموظف في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

5. استغلال قاعدة بيانات برنامج «المعلمون أولا» ، فيما يتعلق بالنقاط التي يحصل عليها المشاركون في البرنامج.

6. يستطيع المعلمون صرف الحافز والخدمات على البطاقة ذاتها ، كجزء من تطبيق منظومة الشمول المالي.

7. تسمح بطاقة الفيزا بإضافة خدمات متعددة ، مثل تحويل الأموال والدفع للتجار وتسهيلات القروض.

8. تساهم البطاقات الجديدة في دفع الفواتير المختلفة ، وكذلك الدفع عبر الهاتف.