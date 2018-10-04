التعليم العالي تدرس تطبيق النظام الإلكتروني للامتحانات بالمعاهد الخاصة

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أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تحقيق الانضباط والالتزام داخل المعاهد مع بداية العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن الوزارة تتابع باستمرار أداء العمل بها من خلال الزيارات المنتظمة التي تقوم بها للمعاهد داخل وخارج القاهرة.

كما شدد عبدالغفار، خلال اجتماعه بمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة على ضرورة مواصلة الزيارات الميدانية لباقي المعاهد خلال العام الحالي، لمعرفة المشكلات التي تعاني منها والعمل على حلها والارتقاء بالمنظومة التعليمية بقطاع المعاهد، هذا فضلا عن متابعة الشكاوى الواردة وتوفير الحلول الفورية لها بما يحقق مصلحة الطلاب وضمان الجودة التعليمية المقدمة.

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وأوضح الوزير أهمية قطاع المعاهد الخاصة حيث أنه يمثل نحو 20% من منظومة التعليم العالي في مصر،كذك لفت إلى حرص الوزارة على النهوض بهذا القطاع وربطه بخطط التنمية بالدولة، لما يقدمه من تخصصات متميزة لسوق العمل.

وأكد الوزير خالد عبد الغفار على ضرورة ممارسة طلاب المعاهد للنشاط الرياضي، لذلك حثهم على الاشتراك مع طلاب الجامعات في مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وفي الاجتماع الخاص بمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، تم مناقشة إجراءات تطبيق النظام الإلكتروني للامتحانات بالمعاهد، وأكد الوزير ضرورة الإسراع بالانتهاء منه وتطبيقه بنهاية العام الحالى، ومواجهة العقبات التى تصادفه طبقا لما يناسب نظام الدراسة بكل معهد، وكذلك متابعة العمل لتوفير خريطة جغرافية لاحتياجات سوق العمل بالمحافظات، لما تمثله من أهمية فى الاسترشاد بها فى إنشاء معاهد جديدة تخدم احتياجات كل محافظة.

كذلك وافق المجلس على تشكيل لجنة لوضع قواعد التعيين داخل المعاهد للمعيدين والمدرسين المساعدين وأعضاء هيئة التدريس والقيادات، كما أحيط المجلس علماً بالموافقة على إنشاء معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة.