نتيجة القبول وموعد الدراسة وقيمة المصروفات.. كل ما تريد معرفته عن مدارس البكالوريا الدولية

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افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، عددا من المدارس الدولية الحكومية ، بهدف تقديم خدمية تعليمية متميزة لأولياء الأمور بأسعار مخفضة ، وكذلك لمنافسة المدارس الدولية الخاصة.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 10 معلومات عن ضوابط وموعد انطلاق الدراسة في المدارس الدولية الحكومية ، وهي كما يلي:

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1. خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، 9 مدارس حكومية دولية ، لتقديم تعليم دولي للطلاب.

2. تبدأ الدراسة في المدارس الحكومية الدولية ، نهاية شهر أكتوبر الحالي.

3. تقدم المدارس الحكومية الدولية 3 أنواع من الشهادات الدولية.

4. يحصل الطالب في المدارس الحكومية الدولية ، على شهادة الدبلومة الأمريكية والبريطانية والبكالوريا الدولية.

5. أسعار دخول المدارس الدولية الحكومية منخفضة ، حيث لا تتجاوز 15 ألف جنيه كمصروفات تعليمية.

6. يلتحق الطلاب بالمدارس الدولية الحكومية ، وفقا لشروط القبول وتخطي الاختبارات.

7. المدارس الحكومية الدولية موجودة في «القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، بورسعيد ، المنيا الجديدة ، سوهاج الجديدة ، الإسكندرية ، والشرقية».

8. تساهم المدارس الحكومية الدولية ، في الارتقاء بمستوى جودة التعليم ، فضلا عن تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب في المدارس.

9. تُلبى المدارس الحكومية الدولية ، جزءًا من حجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور ، على هذه النوعية من المدارس.

10. تعلن نتيجة القبول في مدرسة البكالوريا الدولية ، يوم 8 أكتوبر الحالي.