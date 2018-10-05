«التعليم» توجه 10 رسائل لأولياء أمور طلاب المدرسة اليابانية في التجمع الخامس.. تعرف عليها

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تعهد الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالاستجابة لشكاوى أولياء أمور طلاب المدرسة اليابانية في التجمع الخامس ، حيث شكا أولياء أمور الطلاب ، من انقطاع المياه في المدرسة ، وعدم جاهزيتها لاستقبال الطلاب للدراسة بها.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، وجّه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدة رسائل لأولياء الأمور ، بعد تعدد شكاواهم من حالة المدرسة اليابانية ، وهي كما يلي:

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1. توفير خزانات مياه لحل مشكلة ضعف المياه في منطقة التجمع الخامس ، وذلك في غضون أيام قليلة.

2. مراجعة أعمال النظافة والعمالة المعاونة ، بهدف تلبية احتياجات الأطفال كافة.

3. مراجعة أعمال الزراعة والتشجير في المدرسة اليابانية في منطقة التجمع الخامس.

4. دعم مناطق الألعاب وتوفير احتياجات الأنشطة كافة.

5. الأمور السابق ذكرها سوف تنتهي وتصبح جاهزة ، خلال فترة أقصاها شهر.

6. توفير سبل الراحة للمعلمين ، ومساعدتهم من أجل بذل أقصى جهد لإنجاح التجربة.

7. تيسير رد المصروفات لمن يرغب في النقل من المدرسة.

8. تعمل المدارس اليابانية بشكل ممتاز ، وتراقب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أداء التجربة الجديدة يوميًا.

9. بذل الجهد لتوفير عناصر نجاح المنظومة التعليمية الوليدة والواعدة.

10. ترحب إدارة المدارس اليابانية ، بالتواصل مع أولياء أمور الطلاب ، بهدف التعرف على المتطلبات لتقديم الحلول السريعة كافة.