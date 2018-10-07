كل ما تريد معرفته عن مناهج نظام التعليم الجديد

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تبنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، خطة جديدة لتطوير التعليم في مصر ، تحت اسم «نظام التعليم الجديد» ، الذي يهدف في المقام الأول إلى تخريج طلاب لديهم القدرة على الابتكار والإبداع ، بعيدا عن نظام التلقين والحفظ الذي كان سائدا في مصر منذ سنوات.

ولما كانت المناهج هي أساس التغيير في النظام الجديد ، اهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بوضع مناهج جديدة تقوم على شقين أساسيين ، الأول هو المناهج ، والثاني هو طرق التقييم.

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موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته عن المناهج في نظام التعليم الجديد ، وهي كما يلي:

1. يدرس الطالب كتب الباقة في النظام التعليمي الجديد ، والتي تضم العلوم ، والرياضيات ، والدراسات ، وكتاب اللغة الإنجليزية «كونكت» ، واللغة الغربية والتربية الدينية ، وكتاب «كونكت بلس».

2. ألغت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المستوى الرفيع في نظام التعليم الجديد ، حيث أرادت توحيد المناهج الدراسية والمادة العلمية التى تمنح للطالب ، فضلا عن منع استغلال بعض المدارس للطلاب فيما يتعلق بأسعار الكتب ، والبديل للمستوى الرفيع هو كاتب «كونكت بلس».

3. يعتمد نظام التعليم الجديد ، على الأنشطة وإكساب الطالب المهارات الحياتية اللازمة ، وبناء شخصيته على التعلم النشط.

4. المناهج والكتب الجديدة في نظام التعليم الجديد ليست معرفية ، لكنها كتاب لتفعيل وتطبيق الأنشطة.

5. يقوم نظام التعليم في المناهج الجديدة ، على دليل المعلم ، حيث المنهج ذاته ، واستراتيجيات التدريس ، والمهارات المستهدفة ، ونواتج التعلم ، والخطة الزمنية ، وتفاصيل كل درس في دليل المعلم.

6. يقتصر دور ولي الأمر فقط ، على متابعة نجله ومحاولة تنمية مهاراته ، فضلا عن تغيير ثقافة الحفظ والتلقين والدرجات ، وإبعاده عن الضغوط النفسية ، وكذلك تغيير طريقة تلقيه للمعلومة ، كي يتوافق أسلوب الطالب مع سياسة التدريس الجديدة داخل الفصل.

7. يعتمد المنهج والكتاب في نظام التعليم الجديد ، على الأنشطة ، حيث تم وضع صور معبرة عن المحتوى العلمي داخل الصفحات ، مرتبطة بالحياة اليومية للطفل ، مثل «من أكون» و«العالم من حولي».

8. المناهج في نظام التعليم الجديد ، بعيدة تماما عن أساليب التعلم القديمة ، والتي كان يعتمد فيها المعلم على تلقين الطالب للمعلومة وتكرار العبارات والدروس داخل الفصل ، لكن هناك مهارات وأنشطة تمارس داخل الفصل ، بهدف تغيير سلوكيات الطفل وإكسابه مهارة.

9. يعتقد بعض أولياء الأمور ، أن المنهج غير كافٍ مقارنة بالمناهج في السنوات الأخرى ، حيث إن المحتوى موحود في دليل المعلم وليس كتاب الطالب ، ومن ثم يجب عليهم عدم الانزعاج بشأن هذا الأمر.