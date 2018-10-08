التعليم: فتح باب التعاقد المؤقت للمعلمين والمعلمات لسد العجز بكافة محافظات الجمهورية

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التعليم: فتح باب التعاقد المؤقت للمعلمين والمعلمات، صرحت وزارة التربية والتعليم عن البدء في مسابقة لتوظيف عدد من المعلمين والمعلمات وذلك لسد العجز فى المدارس وذلك عبر مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات، جاء ذلك فى قرار الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ولقد أعلن عن بدء التعاقد المؤقت مع المعلمين والمعلمات وذلك من أجل سد العجز في المدارس وبعض المواد الدراسية بناء على متطلبات كل مديرية تعليمية.

التعليم: فتح باب التعاقد المؤقت للمعلمين والمعلمات

وصرح الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين فى لقاء صحفي أمس الأحد الموافق 7 أكتوبر بأن التعاقدات مع المعلمين سوف تكون من خلال مديريات التربية والتعليم بناء على احتياج كل إدارة تعليمية ولن يكون من خلال الوزارة حتى تحدد كل مديرية احتياجاتها من المعلمين فى المواد المختلفة، وبناء على آخر تقدير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن تعداد المعلمين فى جمهورية مصر العربية بلغ نحو مليون و162 ألف معلم خلال السنة الدراسية 2016 – 2017.

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قال الدكتور محمد عمر أن التعاقدات الحديثة مع المعلمين سوف تكون بصفة مؤقتة ولمدة 6 شهور أو عام فقط وذلك لسد العجز في المدارس خلال السنة الدراسية القائمة، وقال أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد سمح بالحصص الإضافية مدفوعة الأجر فى في المواد التي يوجد بها عجز في المدارس .

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرارها لكافة مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات، بفتح باب التقديم على التعاقدات المؤقتة لتوظيف المعلمين الجدد كل مديرية على حسب حجم العجز فى المدرسين بالمدارس الحكومية مع ضرورة أن يكون المعلمين من نفس المحافظة حتى لا تضطر الوزارة لمواجهة مشكلة نقل المعلمين إلى محافظاتهم مثلما حدث فى مسابقة الـ 30 ألف معلم منذ ثلاثة أعوام.