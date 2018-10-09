بالفيديو.. برلماني يؤكد على وجود معارضة للنظام التعليمي الجديد

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صرح البرلماني محمد الكومي قائلاً “إن النواب يتواصلون مع المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال صفحات الشكاوي”.

وقد جاءت تصريحات البرلماني خلال لقائه الإعلامي على قناة “ten” الفضائية عبر برنامج “صباح الورد” معلقاً على نظام التعليم الجديد داخل الدولة المصرية وموقف أولياء الأمور والطلاب منه.

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وأضاف “إن النواب خلال أول أسبوع من دورة مجلس النواب التشريعية الرابعة قد قاموا بجولة داخل عدد من المدارس من أجل الوقوف على أهم المشكلات التي تقابلهم فيما يخص المناهج الجديدة حيث انها تعد منظومة غريبة وجديدة على أولياء الأمور والطلاب معاً”.

وأكد البرلماني قائلاً “إن هناك مقاومة ضد نظام التعليم الجديد، حيث أن الطبيعة البشرية تهاب كل ما هو جديد بالرغم من أن نظام التعليم الذي كان قائم بشكل فعلي داخل جمهورية مصر العربية كان سيئاً للغاية وهو ما أدى إلى خروج مصر من التصنيف العالمي الخاص بالتعليم”.

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