أول مظاهرة ضد المنظومة التعليمية الجديدة.. تعرف على الأسباب

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تظاهر عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة لغات، والمدارس التجريبية أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعربوا في المظاهرة عن اعتراضهم على قرار الوزارة بإلغاء “مادة المستوى الرفيع” في إطار تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة.

قام عدد من أولياء أمور الطلاب المتظاهرون برفع لافتات تحمل شعار “لا لإلغاء المستوى الرفيع المتعارف عليه، لا لإلغاء اللغة الثانية، اللغة الثانية مقياس للتحضر”، وأكد أولياء الأمور أن مادة المستوى الرفيع كانت تعمل على تحسين مستوى أطفالهم اللغوية.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قد أعلن عن إلغاء “مادة المستوى الرفيع، الذي يتم تطبيقه في المدارس التجريبية واللغات في إطار تطبيق الوزارة لمنظومة التعليم الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن مدارس اللغات تدرس مادة اللغة الإنجليزية إلي جانب الباقة المتنوعة المتخصصة المترجمة للغة الإنجليزية مما يعني أن طالب المدارس التجريبية واللغات يدرس اللغة الإنجليزية بنسبة 80% من جدوله الدراسي، وهي نسبة تفوق ما يدرسه الطالب في النظام التعليمي القديم.

وأكد الوزير مع إصرار أولياء الأمور على تدريس المادة الثانية المستوى الرفيع إلى إن الوزارة تقوم على تأليف كتاب connect plus، وهو ما يعد بديل المستوى الرفيع.

وبسبب تصارع المدارس في إصدار كتب مستوى رفيع لا تشرف عليها الوزارة إلى جانب إصرار أولياء أمور الطلاب على تدريس مادة المستوى الرفيع لأبنائهم قررت الوزارة أن تصدر كتاب المستوى الرفيع تحت إشرافها يتماشى مع المنظومة التعليمية الجديدة.

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