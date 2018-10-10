الإدارة الأزهرية بسوهاج تصدر قرار بإيقاف معلم وإحالته إلى التحقيق.. تعرف على الأسباب

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صرحت الإدارة المركزية بالأزهر بسوهاج عن إصدارها قرار يقتضي وقف معلم في “معهد الجريدات الأزهري” التي تتبع “إدارة طهطا الأزهرية” عن العمل إلى جانب إحالة هذا المعلم إلى التحقيق عقب تلقي الإدارة شكوى من ولي أمر طالب في الصف الرابع الابتدائي ضد المعلم.

وتضمن شكوى ولي أمر الطالب أن المعلم قد أجبر ابنه على تقليد “نباح الكلب” داخل الفصل الدراسي، وقد تلقى الشكوى رئيس الإدارة المركزي لمنطقة سوهاج الأزهرية الدكتور محمد حسانين من ولي أمر الطالب “سفيان حسام الدين” وهو طالب في الصف الرابع الابتدائي وقد تضرر بسبب سلوك معلمه، حيث أجبره على تقليد نباح الكلب داخل الفصل الدراسي.

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قد تسبب تلك الواقعة في تأثر الطالب من الناحية النفسية حيث أصبح موضع سخرية من جميع زملائه داخل الفصل الدراسي، وقد أمر مدير المنطقة الأزهرية بسوهاج بإصدار قرار بوقف المعلم وإحالته إلى التحقيق، كما قام بزيارة تفقدية إلى معهد الجريدات الأزهرية لمعرفة تفاصيل الواقعة من زملاء الطالب.

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