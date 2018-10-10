كل ما تريد معرفته عن تطبيق المواد الممتدة على طلاب الثانوية

منذ 32 دقيقة اخبار التعليم
كل ما تريد معرفته عن تطبيق المواد الممتدة على طلاب الثانوية
طارق شوقي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، بدء تطبيق نظام المواد الممتدة على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، تفاصيل وآلية تطبيق المنظومة الجديدة على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، في المدارس الثانوية العامة ، وهي كما يلي:

1. نظام الدراسة في الصفين الأول والثاني الثانوي ، ممتد في جميع المواد الدراسية.

2. تعتبر درجات الفصل الدراسي الأول ، بمثابة حصالة للتيرم الثاني.

3. يمتحن الطالب في المادة 4 اختبارات.

4. لا يوجد رسوب للطالب في الفصل الدراسي الأول.

5. إذا كان الطالب يدرس 4 حصص كيمياء مثلا في الأسبوع ، فسوف يتقلص عدد الحصص ليكون اثنين فقط.

6. يكون الامتحان في الفصل الدراسي الثاني ، من مقرر التيرم فقط.

7. في نهاية العام الدراسي لن يمتحن الطالب في المنهج كاملا.

8. يتم وضع فاصل زمني بين كل امتحانين في التيرم الواحد ، وقد يكون هذا الفاصل 10 أيام أو أقل.

9. يتناسب عدد الأسئلة الموجودة في الامتحان ، مع المقرر الدراسي ، ويتم اختيار الدرجة الأعلى للطالب.