كل ما تريد معرفته عن تطبيق المواد الممتدة على طلاب الثانوية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، بدء تطبيق نظام المواد الممتدة على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، تفاصيل وآلية تطبيق المنظومة الجديدة على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، في المدارس الثانوية العامة ، وهي كما يلي:

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1. نظام الدراسة في الصفين الأول والثاني الثانوي ، ممتد في جميع المواد الدراسية.

2. تعتبر درجات الفصل الدراسي الأول ، بمثابة حصالة للتيرم الثاني.

3. يمتحن الطالب في المادة 4 اختبارات.

4. لا يوجد رسوب للطالب في الفصل الدراسي الأول.

5. إذا كان الطالب يدرس 4 حصص كيمياء مثلا في الأسبوع ، فسوف يتقلص عدد الحصص ليكون اثنين فقط.

6. يكون الامتحان في الفصل الدراسي الثاني ، من مقرر التيرم فقط.

7. في نهاية العام الدراسي لن يمتحن الطالب في المنهج كاملا.

8. يتم وضع فاصل زمني بين كل امتحانين في التيرم الواحد ، وقد يكون هذا الفاصل 10 أيام أو أقل.

9. يتناسب عدد الأسئلة الموجودة في الامتحان ، مع المقرر الدراسي ، ويتم اختيار الدرجة الأعلى للطالب.