استقالة رئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو .. تعرف على الأسباب

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أعلنت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديم مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون المديريات، ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو “أسماء الديب” استقالتها إلى الدكتور طارق شوقي، وقد طالبت بإعفائها من منصبها.

وأكدت المصادر إن من أسباب تقدم مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المديريات وكذلك رئيس مجلس إدارة مدارس ثلاثين يونيو وجود عدد من الخلافات في آليات تنظيم عمل تلك المدارس، إلى جانب استمرار عدد من أصحاب المدارس المتحفظ عليها من قبل الإدارة التعليمية وعدم قيام الوزارة باتخاذ موقف حازم من تلك الممارسات.

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