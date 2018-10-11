«التعليم» تمنع وسائل الإعلام من دخول مدارسها

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أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، كتابًا دوريًا وجهه لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، شدد فيه على عدم السماح لأي وسيلة من وسائل الإعلام ، سواء كانت وسيلة مرئية أو مسموعة ، بالدخول إلى المدارس التابعة للمديريات التعليمية ، على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

وفي كتابه الدوري الذي أصدره اليوم الخميس ، شدد الدكتور طارق شوقي ، على عدم السماح بإجراء أي أحاديث أو لقاءات إعلامية أو صحفية ، قبل العرض على مكتب الوزير ، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

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وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل من يخالف قرار الوزارة ، قائلا: «من يخالف هذه التعليمات ، سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية».