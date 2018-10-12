تعرف على موعد الدراسة في مدرسة البكالوريا الدولية بالتجمع الخامس

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي ، انطلاق العام الدراسي الجديد في مدرسة البكالوريا الدولية الحكومية في التجمع الخامس ، الأحد المقبل الموافق 14 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، وذلك بعد انتهاء مرحلة قبول الطلاب واستقبال ملفاتهم في الأيام الماضية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تستقبل الأحد المقبل 150 طالبًا وطالبة في مرحلة رياض الأطفال ، في المستويين الأول والثاني.

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وبحسب مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يحضر حفل افتتاح المدرسة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ، وممثلون من مؤسسة جرين لاند المؤسسة الراعية للمدرسة ، موضحين أن المصروفات التعليمية للمدرسة وصلت إلى 15 ألف جنيه ، فضلا عن 1000 جنيه مصروفات للكتب الدراسية.

يذكر أن مدرسة البكالوريا الدولية في التجمع الخامس ، هي ثالث مدرسة حكومية تعمل بنظام البكالوريا الدولية ، بعد المدرسة الدولية الحكومية في الشيخ زايد والمعراج ، حيث تعملان منذ العام 2014.