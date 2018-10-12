تعرف على موعد الدراسة في مدرسة البكالوريا الدولية بالتجمع الخامس

منذ 17 دقيقة اخبار التعليم
تعرف على موعد الدراسة في مدرسة البكالوريا الدولية بالتجمع الخامس
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي ، انطلاق العام الدراسي الجديد في مدرسة البكالوريا الدولية الحكومية في التجمع الخامس ، الأحد المقبل الموافق 14 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، وذلك بعد انتهاء مرحلة قبول الطلاب واستقبال ملفاتهم في الأيام الماضية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تستقبل الأحد المقبل 150 طالبًا وطالبة في مرحلة رياض الأطفال ، في المستويين الأول والثاني.

وبحسب مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يحضر حفل افتتاح المدرسة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ، وممثلون من مؤسسة جرين لاند المؤسسة الراعية للمدرسة ، موضحين أن المصروفات التعليمية للمدرسة وصلت إلى 15 ألف جنيه ، فضلا عن 1000 جنيه مصروفات للكتب الدراسية.

يذكر أن مدرسة البكالوريا الدولية في التجمع الخامس ، هي ثالث مدرسة حكومية تعمل بنظام البكالوريا الدولية ، بعد المدرسة الدولية الحكومية في الشيخ زايد والمعراج ، حيث تعملان منذ العام 2014.