تصريحات مثيرة من التعليم حول امتحانات “التابلت” للصف الأول الثانوي

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صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم “إن امتحانات طلاب الصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي في النظام الجديد للتعليم الثانوي التراكمي سوف يؤديها الطلاب على التابلت”.

وأوضحت الوزارة “إن أسئلة الامتحان للصف الأول الثانوي خلال النظام الجديد للثانوية العامة سوف تنحصر في أسئلة الصواب والخطأ، واختيار الإجابة الصحيحة”.

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أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الصفحة الرسمية عبر موقع “فيس بوك” معلنة “إن الامتحانات الإلكترونية سوف تتضمن أشكال متعددة من الأسئلة، منها أسئلة تطلب من الطالب إجابات صوتية Audio، وأسئلة أخرى تطلب كتابة تفاصيل عن طريق استخدام الطالب للكيبورد، وهناك أسئلة أخرى تطلب من الطالب رسومات هندسية”.

وأضافت الوزارة “إن الأسئلة سوف تكون موجودة على سحابة رقمية Cloud، وذلك حينما تقوم مدرسة بإرسال طلب إلى الوزارة لإجراء امتحان مادة معينة خلال فترة زمنية محددة، لتقوم الوزارة بإرسال الاختبار إلى الطالب بطريقة مباشرة عبر التابلت التعليمي في الفصل الدراسي من خلال السحابة الرقمية دون أي تدخل بشري”.

وأكدت الوزارة “أنه قد تم اختيار أسئلة الامتحانات من بين الأسئلة المسجلة على السحابة الإلكترونية من قبل كمبيوتر أوتوماتيكي، يعتمد في الاختيار على علم التقييم بحيث يراعى أن يكون لكل سؤال درجة صعوبة معينة، وإن يتم اختيار عدة أسئلة متعددة الصعوبة”.

وأكدت الوزارة “أنه يمكن لأي طالب أن يدخل الامتحان بالكتاب، لأن الاختبار سوف يقيس مستوى فهم الطالب، وليس مستوى حفظه، وبعد أن يقوم الطالب بحل الامتحان سوف يتم الطالب بإرسال الإجابة إلى الوزارة من خلال التابلت التعليمي”.

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