وزير التربية والتعليم يرد على أولياء أمور طلاب المدارس اللغات والتجريبية المطالبين بالمستوى الرفيع

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن رده على مطالب أولياء أمور الطلاب المتضررين من إلغاء المستوى الرفيع لأبنائهم أثناء تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة في المدارس التجريبية والمدارس اللغات الخاصة.

حيث صرح الوزير عبر “جروب ائتلاف تمرد معلمي مصر” عبر التطبيق الإلكتروني “واتس آب” قائلاً ” ما زلت أتلقى رسائل من البعض تنادي بالمستوى الرفيع بل تتظاهر وتقتحم كافة مواقع التواصل الاجتماعي”.

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وأضاف ” قلنا مرارا أن المدارس التجريبية والخاصة لغات ستدرس الباقة متعددة التخصصات باللغة الإنجليزية ، وكذلك سوف نستبدل كتاب اللغة الإنجليزية Connect المقرر على المدارس الحكومية، في الترم الثاني، بآخر “مستوى رفيع” اسمه Connect plus ، وبالتالي ليس هناك داع لمزيد من الجدل أو الهاشتاجات”، وأشار ” لنثق أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق وإتاحة تعليم أفضل لأولادنا جميعا”.

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