“فودة” يفتتح المدرسة اليابانية بطور سيناء بتكلفة 33 مليون جنيه

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افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الأحد، الموافق 14 أكتوبر، المدرسة المصرية اليابانية، بمدينة طور سيناء على أن تبدأ أول يوم دراسى بحضور 79 طالبا وطالبة من المراحل الأولى للتعليم الابتدائي.

رافق المحافظ، اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة والمحاسب فوزى همام رئيس مدينة الطور وبعض قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

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جدير بالذكر أن تكلفة إنشاء المدرسة اليابانية بطور سيناء بلغت 33 مليون جنيه، وقد تولت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عملية التنفيذ على مساحة ألف متر مربع.

والمدرسة تضم 22 فصلا بداية من فصول الحضانة وحتى نهاية التعليم الأساسي، بالإضافة إلى صالات للألعاب الرياضية وللكمبيوتر وصالة للطعام وصالة جمنازيوم وملاعب وحجرة لتبديل الملابس ودورات مياه ومعامل متطورة ومسارح حديثة للأنشطة وكافتيريا ومكتبة على أعلى مستوى وشبكات إنترنت متكاملة ومساحة الفصول تصل لـ70 مترا.

وذكر محمود عبد العال مدير المدرسة المصرية اليابانية، إن سن الأطلاب بالمدرسة ينقسم إلى 3 شرائح بداية من المستوى الأول لرياض الأطفال kg1 ويشترط ألا يقل سن الطفل في 1 أكتوبر عن 4 سنوات، ولا يزيد على 5 سنوات ويتم قبول الأطفال المتقدمين للمدرسة حسب الترتيب من الأكبر سنًا فالأقل.

والمستوى الثاني kg2 لا يقل السن عن 5 سنوات، ولا يزيد على 6 سنوات والصف الأول الابتدائي من 6 سنوات حتى 7 سنوات والأولوية ستكون للطفل الأكبر سنًا بوجه عام.