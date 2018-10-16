«التعليم العالي»: الطالب بيكلفنا سنويا جوا مصر 40 ألف جنيه.. وبرا مصر 50 ألف دولار

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قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور خالد عبد الغفار ، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن الطالب المصري يكلف الجامعة دعما سنويا ، يقدر بنحو 40 ألف جنيه مصري، بينما يتكلف الطالب في الخارج ، نحو 50 ألف دولار سنويا.

وخلال كلمته في منتدى مستقبل وطن ، المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ ، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن الوزارة تنفذ حاليا 22 مشروعا في الجامعات المصرية في التوقيت ذاته ، كما أن هناك اجتماعات تعقد أسبوعيا لهذا الغرض.

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وزاد الدكتور خالد عبد الغفار: «منقدرش نقول للدولة تعين كل الخريجين ، إنما نقدر نأهل كل الخريجين عشان يقدروا ينافسوا في سوق العمل» ، وذلك ردا على أحد الحضور ، الذي طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بعمل خطة لإيجاد فرص عمل لكل الخريجين.