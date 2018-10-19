تكليف رئاسي بتعميم إجراء امتحانات إلكترونية موحدة بالجامعات خلال العام القادم

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صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار عن عقد فعاليات اجتماع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية من أجل العمل على تفعيل استراتيجية الوزارة، واستعراض جهود الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية داخل مؤسسات التعليم العالي والجامعات.

صرح الوزير قائلاً “إن هناك تكليف رئاسي صدر بضرورة إجراء امتحان إلكتروني موحد، والعمل على تعميمه على الجامعات بداية من العام الدراسي القادم 2019/2020 بالتعاون مع الشركات المتخصصة”.

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وأكد الدكتور خالد عبدالغفار “أن التكليف الرئاسي قد جاء بعد أن حققت تجربة التي تم تنفيذها في الامتحان الموحد الذي تم تطبيقه في كليات الطب بعدد من الجامعات المصرية نجاحها”، وأشار إلى العمل على استكمال جميع الكليات والجامعات للبنية التحتية بها من أجل تطبيق هذا النظام”.

وشدد الوزير على تقليل العامل البشري في جميع أعمال كنترول التصحيح داخل الجامعات المصرية، وأضاف “أنه لن يتم تنفيذ أي برامج التعليم الإلكتروني المدمج في الجامعات إلا بعد العمل على استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة، وطالب بضرورة أن يتم توخي الحذر عن إقامة فروع للجامعات المصرية في خارج الدولة المصرية من أجل ضمان الحفاظ على صورتها”.

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