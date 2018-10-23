التعليم: انطلاق المرحلة الثانية من تدريب معلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى

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صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 24 أكتوبر، أن الوزارة أعلنت عن إنطلاق المرحلة الثانية من تدريب معلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى على المناهج الجديدة تحت إسم ( EDUCATION 2.0 )، وهي إحدى أنشطة مشروع التعلم في الصفوف الأولى والبرنامج العلاجي لاستكمال بناء قدرات المعلمين.

يأتي تطبيق المرحلة الثانية من تدريب معلمي رياض الأطفال والصفوف الابتدائية ضمن خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدعم هؤلاء المعلمين بتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتدريس المناهج الجديدة (2.0) وتوفير التدريبات الملائمة والتنمية المستمرة للمعلمين، ومن المستهدف استكمال تدريب عدد 30.000 ألف معلم، وتدريب عدد 3604 موجهين بجميع المحافظات.

وفي نفس السياق، شرح لدكتور حسن فارس، رئيس اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى، آليات مشروع التدريب حيث أوضح أنه تم تقسيم مديريات التربية والتعليم بالمحافظات إلى 3 مجموعات، وتم البدء بعقد تدريبات TOT لعدد 1362 مدرب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، وكذلك تدريب موجهي رياض الأطفال والصفوف الأولى، وأنه سيتم تدريب معلمي رياض الأطفال من قبل مدربي المديرية والسابق تدريبهم.

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ومن ناحيته، قال حسن جاويش، عضو اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى، إن فريقا من الوزارة يتألف من مجموعة من موجهي التعليم يقوم بعمل زيارات للمدارس في الصفوف الأولى لتقديم الدعم الفني وفق متطلبات نظام التعليم الجديد.