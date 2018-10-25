ماذا فعلت «التعليم» لسد عجز المعلمين في المدارس؟

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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، برئاسة الدكتور طارق شوقي ، من وضع الضوابط اللازمة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس ، حيث أظهر العام الدراسي الجديد ، وجود عجز في عدد المعلمين بالمدارس.

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، أهم الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بهدف حل أزمة العجز في عدد المعلمين بالمدارس ، وهي كما يلي:

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1. تكليف المديريات التعليمية بالتعاون مع إدارة التنسيق ، بهدف علاج مشكلة عجز المعلمين في المدارس.

2. تحديد يوم 31 أكتوبر الحالي ، لإنهاء مشكلة عجز المعلمين في المدارس.

3. منع انتداب المعلمين إلى الإدارات التعليمية ، لعدم تفريغ المدارس.

4. إحالة من يقرر ندب المعلمين إلى التحقيق.

5. في حال اكتشاف وجود عجز حتى يوم 1 نوفمبر المقبل ، فسوف يتم مجازاة المسؤول عن الأمر.

6. حصول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موافقة بعمل عقود موسمية ، بهدف سد العجز في المدارس. وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

7. وضع اشتراطات وضوابط للعمل ، وفق معايير محددة لاختيار الأفضل.

8. اختبار المعلمين الجدد في المهارات المهنية والحياتية.

9. تشكيل لجنة لبحث شكوى بعض المعلمات في محافظة الجيزة ، من عدم تقنين أوضاعهن.

10. إعداد كتاب دورة يحتوى على 150 سؤالا وجوابا ، يستعين به المعلمون والإداريون في حل مشكلاتهم.