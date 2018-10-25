تفاصيل خطة التعليم لـ مناهج الفصل الدراسي الثاني للمنظومة التعليمية الجديدة

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يواصل مركز المناهج والمواد التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأليف وتجهيز المناهج الدراسية في المنظومة التعليمية الجديدة، حيث بدأ بشكل فعلي المركز في العمل على تأليف المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني.

صرحت مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن المركز انتهي من إعداد وتأليف الجزء الأكبر من المقررات الدراسية لتلاميذ رياض الأطفال و اولى ابتدائي، وأضافت الوزارة أن هناك بعض من تلك المناهج قد تم البدء في مراجعته.

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وأكدت الوزارة على أن هناك فريق كبير من العمل يواصل مرحلة إعداد وتأليف ومراجعة المقررات والكتب الدراسية المطلوب خلال الفصل الدراسي الثاني، وأضافت مصادر من الوزارة “أنه بعد أن يتم الانتهاء من مرحلة المراجعة سوف يتم طباعة الكتب بطريقة مباشرة”.

وأوضحت المصادر “إن حجم كتب مقررات الفصل الدراسي الثاني لن تختلف عن مناهج الفصل الدراسي الأول”، وأضافت أن كتب الفصل الدراسي الثاني له مقررات الخاصة به وتختلف عن مقررات الفصل الدراسي الأول، ولكن تلك المناهج سوف تعمل على استكمال فلسفة المنظومة التعليمية الجديدة”.

وأكد أن المنظومة التعليمية الجديدة واحدة تعتمد في المقام الأول على الأنشطة والمهارات من خلال الوحدات الدراسية التي يتم تدريسها إلى الطفل، وتعتمد في المقام الأول على بناء الشخصية المصرية، وتعمل على تحقيق نواتج التعلم المطلوبة.

وأوضحت الوزارة “إن الفصل الدراسي الثاني لن يشهد أي تأخر في المقررات الدراسية أو الكتب المتعلقة بالمنظومة الجديدة أو القديمة”، وأكد أن كتب النظام التعليمي القديم معظمها قد دخلت بشكل فعلي إلى مرحلة الطباعة، وجاري خلال الوقت الراهن العمل على الانتهاء منها لتكون جاهزة قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2018/ 2019.

وأشارت الوزارة أنه سوف تعمل على تدريب المعلمين على مناهج الفصل الدراسي الثاني، وتوضيح فلسفة الموضوعات الدراسية الهادفة إلى التطوير الدائم والمستمر لكافة المعلمين، وأكدت الوزارة إلى إن فلسفة المقررات الدراسية في المنظومة الجديدة تقوم على الفهم من أجل بناء الشخصية المصرية.

تصريحات التعليم حول المستوى الرفيع لطلاب المدارس اللغات والخاصة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بكتاب المستوى الرفيع “كونكت بلس” فقد أوضحت مصادر مطلعة بالوزارة “أنه سوف يتم الانتهاء من تأليف كتاب المستوى الرفيع والعمل على مراجعته، وأوضحت أن عدد صفحات الكتاب متوسطة تصل إلى قرابة 180 صفحة، محتواها “دسم” وسوف تكون بديل قوي لجميع طلاب المدارس الخاصة واللغات.

وقد طالبت الوزارة من أولياء الأمور الذين طالبون بشكل دائم ومستمر على عودة المستوى الرفيع بإن يطمئنوا على أولادهم حيث أن كتاب المستوى الرفيع “بلس” سوف يكون غنياً بما يحتاجه الطفل من مادة علمية حتى يصل إلى مستوى عالي من معرفة اللغات.

وأكدت مصادر بالوزارة “إن بعض المعلمين واجهوا صعوبات في تدريس منهج المستوى الرفيع والباقة الجديدة، ولكن الوزارة تقوم على تدريبهم بشكل دائم ومستمر من أجل تأهيل المعلمين بشكل قوي وكبير”.

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