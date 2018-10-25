قرار وزاري بإقامة وحدة جديدة للمدارس المصرية اليابانية.. تعرف على التفاصيل

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أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قرار وزاري من أجل إقامة وحدة جديدة تحت مسمى “وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية” تدخل في ديوان عام الوزارة، تتبع الوزير بطريقة مباشرة، وتخضع للإشراف الفني مباشرة من قبل “رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي”.

وأكد الوزير “إن إقامة الوحدة يعد جزء من التعاون المصري الياباني في إطار نقل التجربة اليابانية التعليمية إلى جمهورية مصر العربية من خلال إقامة عدد من المدارس المصرية اليابانية”.

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وأوضح “إن الفريق المكون للوحدة سوف يعمل على إدارة المشروع من داخل الوزارة، على أن يتم إجراء اختيار الأعضاء، وإعلان أسمائهم خلال الأيام القليلة القادمة”.

مهام الفريق المكون لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية

تتضمن مهام الوحدة الجديدة من اختيار المدارس التي تصلح من أجل تطبيق المشروع الياباني، والإشراف الفني لرقابة تطبيق التجربة، وترشيح العاملين بهذه المدارس، إلى جانب العمل على وضع تقييم مستمر لمشروع التجربة المصرية اليابانية، والعمل على الترويج لفكرة المدارس المصرية اليابانية.

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