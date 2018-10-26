التعليم: إعداد مشروع قانون يٌجرم الدروس الخصوصية ويٌغلق مراكزها

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أعلن أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الخميس، الموافق 25 أكتوبر، أن الوزارة كلفت فريق من القانونيين لإعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية وإغلاق مراكزها على مستوى الجمهورية.

وأكد “صابر”، فى تصريحات صحفية، أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في الأونة الأخيرة والتي من شأنها القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي أفسدت منظومة التعليم بمصر.

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وفي نفس السياق، أوضح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة ستحقق غدا مع المعلم صاحب واقعة سنتر الدروس الخصوصية بمحافظة الإسكندرية والذى وجه السباب للطلاب بألفاظ خارجة، لافتا أنه حال ثبوت إدانته وتبعيته لوزارة التربية والتعليم سيتم فصله من العمل وتطبيق القانون عليه.

تجدر الإشارة إلى أن عدد من رواد صفحات الفيس بوك، قد تداولوا فيديو لمعلم وجه السب والقذف للطلاب بألفاظ خارجة بإحدى مراكز الدروس الخصوصية بمحافظة الإسكندرية بسبب عدم شراء “الملزمة” الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية.