التربية والتعليم تعلن عن بديل مراكز الدروس الخصوصية

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أعلن المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد صابر “عن الوزارة لا تمنح أي تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية نهائيا، وليس من سلطتها”.

وجاءت تلك التصريحات خلال لقائه مع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وأكد “إن البديل للطلاب عن مراكز الدروس الخصوصية هي مجموعات التقوية التي تتم تحت إشراف الوزارة، وقد تم تفعيلها بشكل كبير”.

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وشدد أحمد صابر “على الطالب الذي يرغب في رفع مستواه التعليمي أن يستفيد من مجموعات التقوية التي تتم داخل المدارس تحت إشراف من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني”.

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