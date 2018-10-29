وزير التعليم: إحالة أى معلم يعمل بمراكز الدروس الخصوصية للتحقيق

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صرح الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تتخذ الإجراءات القانونية مع أى مدرس يثبت أنه مشارك فى مراكز الدروس الخصوصية، موضحة أنها لن تتهاون مطلقا مع المعلم الذي يقوم بذلك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الشديدة تجاه المعلمين الذين يثبت مشاركتهم في مراكز الدروس الخصوصية.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة أن هناك حملات مستمرة ومداهمات على مراكز الدروس الخصوصية فى كافة المحافظات، مؤكدا أن الحملات تهدف إلي المحافظة على عقول الطلبة من بعض الأفكار وما يتم تقديمه لهم من معلومات، إلى جانب العودة للمدرسة.

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وقال المصدر: أنه لابد من وجود مساندة من جانب أولياء الأمور والطلبه الوزارة بهدف التواجد بالمدرسة ومطالبة المدرسين بالشرح والاستفادة من وجودهم فى المدرسة، وتحمل الأعباء المالية التي تواجهها أسر الطلاب، مشيرا إلي أن تواجد الطالب فى المدرسة وإلزام المعلم بالشرح داخل المدرسة هو من أبسط حقوق الطالب، ويجب أن يستفيد الطالب من ذلك الحق.