التربية والتعليم تؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد طلاب بالثانوية العامة.. تعرف على الأسباب

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صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن متابعة المدارس والمديريات التعليمية إلى غياب طلاب مرحلة الثانوية العامة بصورة إلكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة حيث يتم تلقي تقرير بشكل يومي عن غياب الطلاب.

وأعلنت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني “إن هناك متابعة بشكل دقيق لغياب طلاب الثانوية العامة بشكل إلكتروني، وتأتي تلك الإجراءات في ظل التعاون مع المدارس والمديريات التعليمية والإدارات”.

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وشددت المصادر على وجود إجراءات قانونية سوف يتم اتخاذها ضد الطلاب مرحلة الثانوية العامة المتغيبين الذين لم يحققوا نسبة الحضور المقرر بشكل قانوني داخل المدارس.

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