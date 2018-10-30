الأعلى للجامعات يعلن حقيقة تغيير الترقيات الحالية

منذ 1 دقيقة اخبار التعليم
الأعلى للجامعات يعلن حقيقة تغيير الترقيات الحالية
المجلس الأعلى للجامعات

صرح المجلس الأعلى للجامعات المصرية تعقيباً على ما قد تم نشره في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني عن وجود قواعد جديدة  خاصة بترقيات فيما يخص براءات الاختراع والتمييز في مجال البحوث العلمية ونسب المشاركة، وأكد أن الأنباء مجرد اقتراحات عرضت على المجلس ولم يبت فيها حتى الوقت الراهن.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات “لا توجد قرارات بتغيير القواعد المعمول بها حاليا في مجال الترقية فيما يخص براءات الاختراع والتمييز في مجال البحوث العلمية ونسب المشاركة”.

وأوضح “أن ما تم تداوله يعد بمثابة اقتراحات قد تم التقدم بها من قبل اللجنة العليا للتظلمات لكي يتم دراستها من جانب المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث من أجل بحث إمكانية الاستفادة من تلك المقترحات”.

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